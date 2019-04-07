2019-04-07T03:07:29+03:00
Общество

Православные христиане сегодня отмечают Благовещение

В Благовещенском соборе Кремля 7 апреля патриарх Московский Кирилл совершит Божественную литургию
Юлия ДИВЕЕВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей в небо в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы на крыльце Благовещенского собора КремляПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей в небо в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы на крыльце Благовещенского собора КремляФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В воскресенье, 7 апреля, православные христиане отмечают один из главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 двунадесятых христианских праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

В этот день в Благовещенском соборе Московского Кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию Василия Великого. Поскольку праздник выпадает на Великий пост, постящимся разрешается сегодня потребление рыбы и морепродуктов.

Кроме того, есть традиция в Благовещение в соборах и церквях после службы выпускать на волю птиц из клеток - как напоминание о свободе для каждого творения Божьего.

Праздник установлен в честь события, описанного в Библии - явления архангела Гавриила деве Марии с вестью о том, что она благословенна и родит сына, который станет спасителем. После чего на нее снизошел Святой Дух. Если считать от этой даты, получается, что между Благовещением и Рождеством (7 января) ровно девять месяцев - то есть, срок, который женщина вынашивает ребенка.

По одной из версий, отмечать праздник начали в середине IV века по распоряжению святителя Кирилла I, епископа Иерусалимского . По другой версии, праздник был известен еще в III веке, что косвенно подтверждает "Беседа на Благовещение Пресвятой Богородицы" святителя Григория Неокесарийского.

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Православные христиане сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын БожийВладимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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