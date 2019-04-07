Мадуро призвал весь мир осудить агрессию империализма против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 04:32 2019-04-07T04:32:33+03:00

Глава Боливарианской республики пообещал, что его народ будет побеждать США и американские санкции

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о непобедимости венесуэльского народа и призвал весь мир осудить атаки империализма на Боливарианскую Республику.

"Я призываю народы Латинской Америки и Карибского бассейна, США, Европы, Африки и Океании осудить агрессию империализма против Венесуэлы", - сказал глава государства в субботу, 6 апреля, выступая на митинге в Каракасе.

Мадуро также обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его "взглянуть в глаза" народа Венесуэлы, передает ТАСС.

"Этот народ продолжит побеждать вас, ваши печально известные нападения и ваши санкции", -подчеркнул глава Боливарианской республики.

Ранее МИД страны сообщил, что намерен юридическим путем бороться с новыми санкциями США в отношении компаний, сотрудничающих с Венесуэлой.

Напомним, Вашингтон внес в санкционный список компании Ballito Bay Shipping Incorporated и ProPer In Management Incorporated, которые доставляли венесуэльскую нефть на Кубу. Также в черный список внесли судно первой компании, и еще 34 танкера венесуэльской компании PDVSA.

ИСТОЧНИК KP.RU