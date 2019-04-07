Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынок

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-07T04:59:49+03:00

Производители Украины продолжают поставлять свою продукцию в Россию в большем объеме, чем в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россия остается для Украины одним из главных рынков сбыта, в то время как на рынок Евросоюза украинских производителей просто не пускают. По данным нацстатистики Незалежной, у республики отрицательное сальдо торгового баланса с большинством западноевропейских стран.

Так по итогам девяти месяцев 2018 года разница между экспортом и импортом с Германией составила три миллиарда долларов в пользу ФРГ. Внешнеторговый баланс с Францией был минус 684 миллиона долларов, с Великобританией — минус $219 млн, и с Австрией — минус $28 млн.

Как пишет издание "Газета.ru", евроинтеграция производителей Украины осложняется жесткими квотами на торговлю и высоким уровнем сертификации для допуска на эти рынки. Как пояснил руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин, отрицательное торговое сальдо делает выгодным для ЕС и международных организаций выделение Украине кредитов, ставки по которым уже составляют почти 10%.

"Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов", - сказал Перлин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крупнейший банк Германии Deutsche Bank в конце февраля согласился выделить кредит правительству Украины в размере 529 миллионов евро. Деньги выделяются под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг".

ИСТОЧНИК KP.RU