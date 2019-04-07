Пушков обвинил немецкий телеканал в демонизации России за "новость" о вторжении в Эстонию

СЕГОДНЯ 05:39 2019-04-07T05:39:45+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков обвинил немецкий телеканал ZDF в стремлении подыграть НАТО в антироссийской пропаганде. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал слова немецкого журналиста Клауса Клебера о "вторжении" РФ в Эстонию.

Он подчеркнул, что никакого российского вторжения в прибалтийскую страну не было и не будет. Он попросил немецких журналистов не придумывать “агрессивных планов” Москвы.

"В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг - в духе нынешней информационной войны", - отметил Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Как писал ранее сайт kp.ru, в субботу ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер заявил во время выпуска новостей о якобы "вторжении" России в Эстонию. Он сказал, что "американские, немецкие и другие европейские союзники" едут в прибалтийскую республику для "сопротивления подразделению российских вооруженных сил, которое заняло там позиции, как это было несколько лет назад в Крыму". Журналист сразу успокоил зрителей, пояснив, что это лишь "фантазия, но реалистичная".

ИСТОЧНИК KP.RU