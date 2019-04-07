Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

СЕГОДНЯ 06:11 2019-04-07T06:11:33+03:00

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Герцог Кебриджский, принц Уильям получил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ). Сообщение об этом в соцсетях опубликовала пресс-служба Кенсингтонского дворца.

В релизе сказано, что в первую неделю Уильям знакомился с работой службы внешней разведки МИ-6, затем в МИ-5 изучал методы работы по защите национальной безопасности, в частности, борьбы с угрозами терроризма. Последнюю неделю герцог посвятил практике в GCHQ, который отвечает за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны.

"Пребывание внутри наших служб безопасности и разведки, понимание большего об их жизненно важном вкладе в нашу национальную безопасность, было поистине поучительным опытом", - заявил принц Уильям.

Он выразил восхищение и признательность сотрудникам спецслужб, которые делают свою самую необычную работу ради безопасности страны, оставаясь в тени, отметил их патриотизм и приверженность ценностям Великобритании.

"Они работают втайне, часто даже не в состоянии рассказать своей семье и друзьям о работе, которую они делают, или о стрессах, с которыми они сталкиваются", - приводит слова герцога пресс-служба.

Как сообщил сайт британской королевской семьи, глава отдела GCHQ по борьбе с терроризмом отметил "исключительно усердную" работу принца и его свободное общение с сотрудниками организации. По его словам, принц задал несколько вопросов, которые показали, что он действительно понимает, в чем заключается миссия спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU