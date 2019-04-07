Верховная рада Украины потребовала возбудить против Зеленского уголовное дело

СЕГОДНЯ 07:25 2019-04-07T07:34:00+03:00

Такое решение было принято из-за скандальных высказываний актера в одном из своих фильмов

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Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады и депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" заявила о том, что против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо возбудить уголовное дело.

По словам политика, актер, исполняя в картине "Слуга народа" роль президента Голобородько, оскорбляет людей с инвалидностью, употребляя слова "олигофрены" и "дауны". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

- Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе, - подчеркнула Геращенко.

Более того, вице-спикер Верховной рады подготовила запросы в несколько инстанций с просьбой дать оценку высказываниям героя шоумена Владимира Зеленского. Геращенко намерена обратиться к МВД Украины с требованием возбудить уголовное дело "по факту дискриминации кандидатом в президенты страны людей с особыми потребностями, разжигании вражды".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс. Руководитель «95 квартала» поделился, как собирается управлять страной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU