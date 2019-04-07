Верховная рада Украины потребовала возбудить против Зеленского уголовное дело
Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады и депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" заявила о том, что против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо возбудить уголовное дело.
По словам политика, актер, исполняя в картине "Слуга народа" роль президента Голобородько, оскорбляет людей с инвалидностью, употребляя слова "олигофрены" и "дауны". Об этом она написала на своей странице в Facebook.
- Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе, - подчеркнула Геращенко.
Более того, вице-спикер Верховной рады подготовила запросы в несколько инстанций с просьбой дать оценку высказываниям героя шоумена Владимира Зеленского. Геращенко намерена обратиться к МВД Украины с требованием возбудить уголовное дело "по факту дискриминации кандидатом в президенты страны людей с особыми потребностями, разжигании вражды".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс. Руководитель «95 квартала» поделился, как собирается управлять страной.
Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU