Эксперты назвали российский регион с самым дорогим борщом

СЕГОДНЯ 07:54 2019-04-07T07:54:47+03:00

Специалисты посчитали, сколько стоят тарелка супа домашнего приготовления и тарелка в заведениях общепита в разных городах страны

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Эксперты российского агентства "Эвотор" заявили, что самый дорогой борщ готовят жители Сахалина.

Специалисты посчитали, сколько стоит тарелка супа домашнего приготовления и тарелка в заведениях общепита в разных городах страны. В итоге выяснилось, что на Сахалине 30 миллилитров супа с ложкой сметаны стоят 45 рублей. В то время, как в Пензе и области борщ стоит всего 19,5 рубля.

В Москве за тарелку супа жители платят 31,2 рубля. А в Санкт-Петербурге еще меньше: 25,3 рубля, сообщает "РИА-Новости".

При этом, средняя стоимость одной тарелки домашнего борща по России составляет 25 рублей.

Суп из заведений российского общепита стоит дороже домашнего аналога. В Москве порция борща стоит в среднем порядка 84 рублей, в Санкт-Петербурге - 68 рублей. А средняя стоимость тарелки готового продукта по России стоит 67 рублей.

При этом, самый дешевый борщ из общепита можно найти в Кировской области. Там он продается по 40 рублей за порцию. Самый дорогой в Калининградской области - 92,5 рубля за порцию.

К слову, для вычисления стоимости одной тарелки борща специалисты придерживались такого рецепта: на три литра супа нужно взять 500 граммов говядины, 250 граммов свежей капусты, три средние картофелины общим весом около 200 граммов, две средних свеклы - 200 граммов, одну морковь -100 граммов, одну луковицу весом примерно 75 граммов. А также столовую ложку томатной пасты или один помидор, растительное масло, два зубчика чеснока и 15 граммов сметаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU