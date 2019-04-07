Минздрав РФ дал рекомендации по продлению жизни

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-07T07:56:37+03:00

В ведомстве назвали четыре фактора риска, влияющих на здоровье и продолжительность жизни людей

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Минздрав России рекомендует россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы увеличить ее продолжительность. Во Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, ведомство еще раз напомнило о четырех основных факторах риска, которые ухудшают здоровье и могут привести к преждевременной смерти.

"Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность", - цитирует сообщение Минздрава РИА Новости.

По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола. До 90% случаев рака легких и около 50% сердечно-сосудистых заболеваний связаны именно с потреблением табака.

Ведомство рекомендует насовсем избавиться от вредной привычки, в том числе и от потребления электронных сигарет, которые также плохо влияют на организм, как и обычные.

В еде медики призывают придерживаться здоровой пищи: чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и обязательно включать в ежедневный рацион 500 граммов овощей и фруктов.

Минздрав напоминает, что детям и подросткам необходимы физические нагрузки в течение одного часа каждый день, чтобы укреплять их сердечную и дыхательную системы. Взрослым достаточно тратить на физические нагрузки 2,5 часа в неделю.

Соблюдение этих правил снизит риск гипертонии, инсульта, диабета, рака молочной железы и кишечника, риск падений, и соответственно переломов шейки бедра, уверены в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU