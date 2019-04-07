Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Жена действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в советском городе – полигоне Семипалатинске.
Украинские СМИ провели расследование и выяснилось, что мать первой леди Украины работала на заводе «Арсенал» в Киеве, производящем продукцию оборонпрома СССР. После ее отправили в Семипалатинск на длительный срок, где и родилась Марина Порошенко. Там мать будущей супруги президента Украины работала на ядерных объектах.
Напомним, Семипалатинск был закрытым городом и являлся важным объектом оборонной промышленности СССР.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Глава Минздрава Украины не ручается за достоверность анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ульяна Супрун заявила, что сдавать кровь на наркотики и алкоголь надо в антидопинговом центре.
Геннадий Онищенко: «Порошенко и Зеленский не правильно сдают анализы на кровь и наркотики».Александр ГАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU