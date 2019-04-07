2019-04-07T10:14:56+03:00
В мире

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Ранее женщина подчеркивала, что появилась на свет в Киеве
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигонеСупруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигонеФото: REUTERS
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Жена действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в советском городе – полигоне Семипалатинске.

Украинские СМИ провели расследование и выяснилось, что мать первой леди Украины работала на заводе «Арсенал» в Киеве, производящем продукцию оборонпрома СССР. После ее отправили в Семипалатинск на длительный срок, где и родилась Марина Порошенко. Там мать будущей супруги президента Украины работала на ядерных объектах.

Напомним, Семипалатинск был закрытым городом и являлся важным объектом оборонной промышленности СССР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Глава Минздрава Украины не ручается за достоверность анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ульяна Супрун заявила, что сдавать кровь на наркотики и алкоголь надо в антидопинговом центре.

Геннадий Онищенко: «Порошенко и Зеленский не правильно сдают анализы на кровь и наркотики».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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