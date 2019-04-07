Бывший президент Мексики заявил о попытке вооруженного нападения на свой дом

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-07T10:38:31+03:00

Висенте Фокс возложил ответственность за "свою безопасность, безопасность своей семьи и своего имущества" на действующего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора

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Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом бывшего президента Мексики Висенте Фокса в штате Гуанахуато. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

"Этим утром группа вооруженных людей попыталась войти в мой дом. Это критическая ситуация, которая требует немедленной реакции", - написал Фокс. Ответственность за "свою безопасность, безопасность своей семьи и имущества" бывший президент Мексики возложил на действующего главу государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В ответ на это заявление Лопес Обрадор сообщил, что поручил министру обороны страны Луису Сандовалю Гонсалесу "создать силы охраны для эффективной защиты бывшего президента Фокса и его семьи". Действующий глава государства подчеркнул, что создание подразделения должно пройти "без характерных для предыдущего режима эксцессов".

Как сообщает испанское издание El Pais, действующий президент Мексики ранее обещал отменить право бывших президентов на государственную охрану. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в стране; El Pais отмечает, что в случае принятия этого решения ряд бывших президентов страны, "возглавлявших кровопролитную войну с наркокартелями", такие как Фелипе Кальдерон и Энрике Пенья Ньето, останутся без защиты перед преступным миром страны.

ИСТОЧНИК KP.RU