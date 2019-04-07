2019-04-07T10:42:09+03:00
Политика

Матвиенко назвала работу в команде Путина лучшим временем жизни

В воскресенье, 7 апреля, спикеру Совета Федерации исполнилось 70 лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Матвиенко назвала работу в команде Путина лучшим временем жизни Фото: Пресс-служба СФМатвиенко назвала работу в команде Путина лучшим временем жизни Фото: Пресс-служба СФ
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Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявила, что время работы в команде президента РФ Владимира Путина являются лучшими годами в жизни. Об этом она поделилась в интервью для вышедшего в воскресенье, 7 апреля, документального фильма «Валентина» на телеканале "Россия-1". Лента приурочена к ее 70-летнему юбилею.

- Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными, - подчеркнула Матвиенко. Спикер также отметила уровень доверия со стороны Путина.

Ранее российский глава подчеркнул, что Валентина Матвиенко является важным звеном и элементом в госструктуре.

- Она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы, всегда очень тактично и очень часто достигает результата, - отметил Путин в интервью.

Сайт kp.ru писал, что 7 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко празднует 70-летие. С 2003 по 2011 год она занимала должность губернатора и председателя правительства Санкт-Петербурга. А с 2011 года является председателем Совфед РФ.

Видео встречи Валентины Матвиенко в Пхеньяне.Елена КРИВЯКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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