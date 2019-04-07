2019-04-07T10:52:28+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский в случае победы во втором туре выборов намерен объехать регионы Украины

От ответа о своей первой зарубежной поездке глава партии «Слуга народа» уклонился
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Кандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийКандидат в президенты Украины Владимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лидер первого тура президентской гонки Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы во втором туре выборов, отправится в поездку по регионам Украины.

«Мне кажется, что на первом этапе президенту следует поехать в регионы и города Украины, которые уже давно требуют внимания со стороны властей. Их много в нашей стране, - приводит ТАСС его слова. - А уже потом - официальные визиты за границу".

Кроме того, Зеленский отметил, что среди его приоритетов на посту главы государства будут укрепление институтов демократии. В частности, он намерен подать в Верховную Раду законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей, об импичменте главы государства и отзыве парламентариев.

31 марта на Украине прошел первый тур президентской гонки. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 апреля, обработав 100 процентов протоколов, заявила, что ни один из 39 кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, в связи с чем было объявлено о проведении второго тура выборов. Он состоится 21 апреля. В ней будут бороться за главную должность в стране - лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

ЦИК Украины, как ранее писал сайт kp.ru, апреля объявит официальные результаты первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй заявила, что Brexit может "ускользнуть из рук"
Матвиенко назвала работу в команде Путина лучшим временем жизни
Бывший президент Мексики заявил о попытке вооруженного нападения на свой дом
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
В Белграде митингующие забросали полицию яйцами
В Чикаго в результате стрельбы пострадало шесть человек
В подмосковном Подольске произошло массовое ДТП с участием "скорой помощи"
В ГИБДД заявили об ужесточении требований к российским автошколам
Минздрав РФ дал рекомендации по продлению жизни
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим борщом
Верховная рада Украины потребовала возбудить против Зеленского уголовное дело
Польша планирует потребовать от ФРГ 900 млрд долларов репараций
Пострадавший в Эймсбери британец хочет встретиться с Путиным
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Пушков обвинил немецкий телеканал в демонизации России за "новость" о вторжении в Эстонию
Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынок
Мадуро призвал весь мир осудить агрессию империализма против Венесуэлы