Зеленский в случае победы во втором туре выборов намерен объехать регионы Украины

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-07T10:52:28+03:00

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Лидер первого тура президентской гонки Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы во втором туре выборов, отправится в поездку по регионам Украины.

«Мне кажется, что на первом этапе президенту следует поехать в регионы и города Украины, которые уже давно требуют внимания со стороны властей. Их много в нашей стране, - приводит ТАСС его слова. - А уже потом - официальные визиты за границу".

Кроме того, Зеленский отметил, что среди его приоритетов на посту главы государства будут укрепление институтов демократии. В частности, он намерен подать в Верховную Раду законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, депутатов и судей, об импичменте главы государства и отзыве парламентариев.

31 марта на Украине прошел первый тур президентской гонки. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 апреля, обработав 100 процентов протоколов, заявила, что ни один из 39 кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, в связи с чем было объявлено о проведении второго тура выборов. Он состоится 21 апреля. В ней будут бороться за главную должность в стране - лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

ЦИК Украины, как ранее писал сайт kp.ru, апреля объявит официальные результаты первого тура президентской гонки, который прошел 31 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU