Матч Локомотив - Зенит 7 апреля 2019: хозяева сыграют в красном, гости - в белом

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-07T11:09:20+03:00

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В воскресенье, 7 апреля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" будет сыгран второй центральный матч 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" на своей арене примет питерский "Зенит", который лидирует в первенстве страны. Стали известны цветовые сочетания форм двух клубов, которые сегодня поспорят за победу в поединке.

Питерцы выйдут на матч в белом цвете формы, москвичи - в красном. Вратарь "Зенита" сыграет в желтом свитере, "Локомотива" - в черном, сообщает пресс-служба питерского "Зенита".

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Зенит. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент после 21 игры "Зенит" лидирует в чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 44 очка. У "Локомотива" - тоже 21 матч и 38 очков в запасе. В случае победы железнодорожники сегодня смогут поровняться в таблице с "Краснодаром" и сократить отставание от питерцев до 3 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU