В Пенсионном фонде России рассказали о способах узнать полный размер пенсии

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-07T11:20:27+03:00

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Информацию о размере будущей пенсии работающим пенсионерам можно узнать двумя способами. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Первый способ – это зайти в личный кабинет на сайте ПФР, где будут представлены два размера пенсионных начислений. Первый из них – это начисления на сегодняшний день, второй – сумма пенсии, которая будет выплачиваться после увольнения.

Второй способ узнать размер пенсии – это лично обратиться в отделение Пенсионного фонда, где специалисты предоставят все информацию по данному вопросу, пишет «Российская газета».

Следует отметить, что в настоящее время индексация пенсионных выплат работающих пенсионеров практически не производится. Исключением является пересчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые производятся работодателем. Он производится каждый год 1 августа.

Президент РФ Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, поручил властям вернуть людям деньги, которые они недополучили в ходе индексации пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU