2019-04-07T11:35:33+03:00
В мире

Председатель парламента Словакии выступил против размещения американских войск в стране

По словам Андрея Данко, Братислава хочет добиться от Вашингтона договора о военном сотрудничестве, не предусматривающего присутствие военнослужащих США на территории страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Председатель парламента Словакии выступил против размещения американских войск в странеПредседатель парламента Словакии выступил против размещения американских войск в странеФото: REUTERS
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Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что Братислава планирует подписать с США новый договор о военном сотрудничестве. По словам политика, одним из пунктов нового соглашения является отсутствие возможности размещения американских военных на территории страны.

"Мы будем настаивать на том, чтобы в новом соглашении не было ни слова о возможности временного или постоянного размещения американских войск на территории Словакии", - приводит слова Данко издание Parlamentnelisty. По словам председателя парламента Словакии, соглашение с США не должно подрывать суверенитет страны и вынуждать ее принимать участие в проектах, не несущих для нее выгоды.

Данко ранее выступал против договора с США, по которому в Словакии размещались американские военнослужащие в обмен на выделение Вашингтоном финансовой помощи для реконструкции военных аэродромов. "Мы не против финансовой помощи. Но у нас достаточно денег, чтобы самим решить вопрос с инфраструктурой. Никакие иностранные войска на территории страны размещаться не должны, если речь не идет о проведении совместных учений", - заявлял Данко.

Ранее сайт kp.ru сообщал о встрече Андрея Данко со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По итогам переговоров председатель парламента Словакии заявил, что выступает против антироссийских санкций, а также считает необходимым сотрудничество между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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