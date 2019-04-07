2019-04-07T11:48:18+03:00
Политика

Лавров рассказал о дипломатических качествах Валентины Матвиенко

Глава МИД России заявил, что спикер Совфеда обладает врожденным даром дипломата
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обладает врожденным даром дипломата. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обладает врожденным даром дипломата. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обладает врожденным даром дипломата. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в день рождения Матвиенко.

"У Валентины Ивановны врожденный дар дипломата", - сказал Лавров в документальном фильме "Валентина" на телеканале "Россия 1". По его словам, Матвиенко, которая с 1991 по 1998 год работала в МИД России, пришла в ведомство закаленным человеком. "Валентина Ивановна закалилась гораздо раньше, когда она работала еще и в советское время, в комсомоле, это тоже закаляло", - отметил министр.

Говоря о личных качествах Матвиенко, Лавров отметил, что спикер Совфеда умеет слушать и при этом всегда нацелена на то, "чтобы задачу, которую необходимо решить в интересах нашей страны, чтобы ее обязательно реализовать". " Валентина Ивановна никогда не нарушает своего слова. Всегда старается помочь отстоять справедливость", - добавил Лавров.

В воскресенье, 7 апреля, Валентина Матвиенко отмечает свой 70-й день рождения. До того, как стать спикером верхней палаты российского парламента, она занимала должность губернатора Санкт-Петербурга; в 1990-е годы она была послом России в Греции и на Мальте, а с 1998 по 2003 год занимала пост вице-премьера России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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