Прокуратура Японии может допросить супругу экс-главы Nissan Карлоса Гона

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-07T12:03:00+03:00

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Прокуратура Токио направила в столичный суд запрос на проведение допроса супруги бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

Как сообщает японское общественное телевидение NHK, допрос может состояться уже в ближайшее время. Японские сотрудники правоохранительных органов в ходе повторного ареста Карлоса Гона конфисковали у его супруги Кэрол телефон и паспорт несмотря на то, что она не является подозреваемой по делу.

Защита Гона посчитала такие действия прокуратуры незаконными, предприняла попытку опротестовать их. Токийский окружной суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

4 апреля в квартиру экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в центре Токио нагрянули представители прокуратуры. Они доставили его в отдел и там вновь арестовали уже по подозрению в совершении ряда финансовых махинаций. Стоит отметить, ранее сайт kp.ru писал, что это уже четвертый ордер на взятие Гона под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU