2019-04-07T12:15:13+03:00
Политика

В Сирию за прошедшие сутки вернулись более 1200 беженцев

Большинство из них прибыли с территорий Иордании и Ливана
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что за прошедшие сутки в Сирию вернулись свыше 1200 человек.

- С территорий иностранных государств возвратились 1240 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 276 человек (женщин – 83, детей – 141), из Иордании через пункт пропуска "Насиб"– 964 человек (женщин – 289, детей – 492), - прокомментировали в российском Центре.

Также известно, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 55 сирийцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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