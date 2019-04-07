Москвичей приглашают принять участие в "головомойке" бюстов в "Музеоне"

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-07T12:37:06+03:00

жители столицы смогут помыть бюсты Владимира Ленина, Карла Маркса и еще не менее 80 скульптур Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также можно будет услышать историческую лекцию и поучаствовать в "распаковке" Буратино

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В московском парке "Музеон" 13 апреля пройдет необычный субботник, жители столицы смогут помыть бюсты Владимира Ленина, Карла Маркса и еще не менее 80 скульптур, выставленных на территории парка искусств.

"Головомойка", такое название получил предстоящий субботник, ознаменует пришествие весны в Москву, так одним из символом нового сезона станет "распаковка" деревянного Буратино, ставшая ежегодной традицией парка - с него снимут защитный зимний короб. Если вас заинтересовала инициатива организаторов - клуба борцов за чистоту искусства "Общество желтых ведерок" - приходите в "Музеон" в следующую субботу к 9:00. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте, экспонаты, которые можно мыть, будут отмечены желтым знаком.

"Принять участие в субботниках могут все желающие: школьники, студенты, сотрудники предприятий и жители столицы,которые хотят видеть город чистым и ухоженным" - сообщается на сайте московской мэрии.

Помимо "головомойки" все желающие смогут посетить бесплатную экскурсию "Правдивые истории вождей", начнется она в 10:00 у входа в музей.

Парк искусств "Музеон" - один из крупнейших в России музеев скульптур под открытым небом. Сейчас в его коллекции более тысячи работ художников со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU