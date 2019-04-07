2019-04-07T12:37:06+03:00
Общество

Москвичей приглашают принять участие в "головомойке" бюстов в "Музеоне"

Также можно будет услышать историческую лекцию и поучаствовать в "распаковке" Буратино
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
жители столицы смогут помыть бюсты Владимира Ленина, Карла Маркса и еще не менее 80 скульптуржители столицы смогут помыть бюсты Владимира Ленина, Карла Маркса и еще не менее 80 скульптурФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В московском парке "Музеон" 13 апреля пройдет необычный субботник, жители столицы смогут помыть бюсты Владимира Ленина, Карла Маркса и еще не менее 80 скульптур, выставленных на территории парка искусств.

"Головомойка", такое название получил предстоящий субботник, ознаменует пришествие весны в Москву, так одним из символом нового сезона станет "распаковка" деревянного Буратино, ставшая ежегодной традицией парка - с него снимут защитный зимний короб. Если вас заинтересовала инициатива организаторов - клуба борцов за чистоту искусства "Общество желтых ведерок" - приходите в "Музеон" в следующую субботу к 9:00. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте, экспонаты, которые можно мыть, будут отмечены желтым знаком.

"Принять участие в субботниках могут все желающие: школьники, студенты, сотрудники предприятий и жители столицы,которые хотят видеть город чистым и ухоженным" - сообщается на сайте московской мэрии.

Помимо "головомойки" все желающие смогут посетить бесплатную экскурсию "Правдивые истории вождей", начнется она в 10:00 у входа в музей.

Парк искусств "Музеон" - один из крупнейших в России музеев скульптур под открытым небом. Сейчас в его коллекции более тысячи работ художников со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников
Австрия не будет отменять санкции в отношении России
Порошенко: украинцам не нужен президент-слабак
Каким будет курс рубля летом-2019, рассказали эксперты
Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси
В Москве у станции метро "Чистые пруды" разгорелся сильный пожар
В Москве во время полета едва не столкнулись бизнес-джет и крупнейший в мире британский Airbus A380
Лавров: решению проблемы лагеря Эр-Рукбан препятствует оккупация Сирии Соединенными Штатами
Елизавета II планирует пригласить Трампа в Великобританию
В центре Москвы задержаны двое британцев с неизвестным порошком
В Сирию за прошедшие сутки вернулись более 1200 беженцев
Прокуратура Японии может допросить супругу экс-главы Nissan Карлоса Гона
Лавров рассказал о дипломатических качествах Валентины Матвиенко
В Москве из-за пожара на подземной парковке эвакуировали более 400 человек
Председатель парламента Словакии выступил против размещения американских войск в стране
В Пенсионном фонде России рассказали о способах узнать полный размер пенсии