2019-04-07T16:17:24+03:00
Общество

Патриарх Кирилл выпустил голубей после Божественной литургии в праздник Благовещения

Торжественное мероприятие прошло в Благовещенском соборе Московского Кремля
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Патриарх Кирилл завершил литургию в праздник Благовещения Фото: Михаил Метцель/ТАССПатриарх Кирилл завершил литургию в праздник Благовещения Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Патриарх Московский и всея России Патриарх Кирилл в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпустил голубей после Божественной литургии. Торжественное мероприятие прошло в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, все православные христиане отмечают один из главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 двунадесятых христианских праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

В день в Благовещения совершают необычную традицию: в соборах и церквях после службы выпускают на волю птиц из клеток - как напоминание о свободе для каждого творения Божьего.

К слову, по одной из версий, отмечать этот праздник начали отмечать в середине IV века по распоряжению святителя Кирилла I, епископа Иерусалимского .Другие считают, что праздник был известен еще в III веке, что косвенно подтверждает "Беседа на Благовещение Пресвятой Богородицы" святителя Григория Неокесарийского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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