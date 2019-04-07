2019-04-07T12:53:19+03:00
Происшествия

В центре Москвы задержаны двое британцев с неизвестным порошком

Предположительно, у подданных Великобритании были наркотики
Марина ВЕНЦОВА
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В центре Москве задержаны двоих британцев с неизвестным порошкомВ центре Москве задержаны двоих британцев с неизвестным порошкомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы двух подданных Великобритании. Предположительно, иностранцы имели при себе наркотики.

«Накануне во второй половине дня на Чистых прудах полицейские задержали двух молодых мужчин – иностранцев, - передает Интерфакс. - Заметив приближающихся полицейских, они выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком».

По данным агентства, в настоящий момент вещество направлено на экспертизу. Британцы рассказали, что они преподают английский язык в одной из столичных языковых школ.

В Подмосковье, как ранее писал сайт kp.ru, в загородной клинике реабилитации имени И.М. Сечина был задержан мужчина с почти 100 граммами гашиша. Он находился на стационарном лечении. "Травку" сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в ходе осмотра в прикроватной тумбочке. Злоумышленник был доставлен в отделение МВД для выяснения обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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