Лавров: решению проблемы лагеря Эр-Рукбан препятствует оккупация Сирии Соединенными Штатами
Наиболее простым и эффективным способом решения проблемы лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии является прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами. Об этом в воскресенье заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«У нас есть в Аммане российско-иорданский оперативный штаб по беженцам. Мы рассматриваем там вопросы расформирования лагеря, и в этой работе периодически участвуют США, - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. - Надеюсь, что они будут более конструктивно подходить к решению этой очень острой для Иордании проблемы".
Лавров добавил, что Россия будет добиваться от США создания необходимых условий для выхода беженцев из территории сирийского лагеря Эр-Рукбан. Он также добавил, что Москва готова оказывать любую помощь в решении данного вопроса.
Ранее сайт kp.ru писал, что ситуация в сирийском лагере внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан продолжает существенно ухудшаться.
ИСТОЧНИК KP.RU