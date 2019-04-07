Лавров: решению проблемы лагеря Эр-Рукбан препятствует оккупация Сирии Соединенными Штатами

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-07T13:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Наиболее простым и эффективным способом решения проблемы лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии является прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами. Об этом в воскресенье заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«У нас есть в Аммане российско-иорданский оперативный штаб по беженцам. Мы рассматриваем там вопросы расформирования лагеря, и в этой работе периодически участвуют США, - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. - Надеюсь, что они будут более конструктивно подходить к решению этой очень острой для Иордании проблемы".

Лавров добавил, что Россия будет добиваться от США создания необходимых условий для выхода беженцев из территории сирийского лагеря Эр-Рукбан. Он также добавил, что Москва готова оказывать любую помощь в решении данного вопроса.

Ранее сайт kp.ru писал, что ситуация в сирийском лагере внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан продолжает существенно ухудшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU