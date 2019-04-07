2019-04-07T13:05:11+03:00
Политика

Лавров: решению проблемы лагеря Эр-Рукбан препятствует оккупация Сирии Соединенными Штатами

Россия, по словам главы ведомства, выступает за скорейшее расформирование лагеря
Марина ВЕНЦОВА
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Лавров заявил, что оккупация США территории Сирии препятствует решению проблемы лагеря Эр-РукбанЛавров заявил, что оккупация США территории Сирии препятствует решению проблемы лагеря Эр-РукбанФото: REUTERS
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Наиболее простым и эффективным способом решения проблемы лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии является прекращение незаконной оккупации этой территории Соединенными Штатами. Об этом в воскресенье заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«У нас есть в Аммане российско-иорданский оперативный штаб по беженцам. Мы рассматриваем там вопросы расформирования лагеря, и в этой работе периодически участвуют США, - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади. - Надеюсь, что они будут более конструктивно подходить к решению этой очень острой для Иордании проблемы".

Лавров добавил, что Россия будет добиваться от США создания необходимых условий для выхода беженцев из территории сирийского лагеря Эр-Рукбан. Он также добавил, что Москва готова оказывать любую помощь в решении данного вопроса.

Ранее сайт kp.ru писал, что ситуация в сирийском лагере внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан продолжает существенно ухудшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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