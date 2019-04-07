Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-07T14:06:49+03:00

На месте происшествия работают десять пожарно-спасательных бригад. Фото: скрин с видео

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В Тбилиси с одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате пострадали семь человек. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«Среди пострадавших - один ребенок, - цитирует ТАСС Тамар Мчедлишвили - главу пресс-службы Центра скорой медицинской помощи по Тбилиси.- Он находится в Детском госпитале имени М. Иашвили".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701683" frameborder="0"></iframe> Последствия взрыва в жилом доме в Тбилиси.

В настоящее время на месте происшествия работают десять пожарно-спасательных бригад. Установлено, что в результате инцидента повреждены стены квартиры. По данным очевидцев трагедии, еще с утра они почувствовали запах газа и пытались вызвать сотрудников газовой службы.

Правоохранительные органы по факту взрыва открыли уголовное дело. Виновные за чрезвычайное происшествие будут лишены свободы на срок от 4 до 7 лет.

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме.

Ранее сайт kp.ru писал, что в результате взрыва газа в жилом доме в Тбилисе погибли три человека, еще пятеро, в том числе трое детей, пострадали.

Взрыв в Тбилиси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701684" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших при взрыве в жилом доме в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU