2019-04-07T14:06:49+03:00
Происшествия

Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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На месте происшествия работают десять пожарно-спасательных бригад.На месте происшествия работают десять пожарно-спасательных бригад.Фото: скрин с видео
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В Тбилиси с одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате пострадали семь человек. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«Среди пострадавших - один ребенок, - цитирует ТАСС Тамар Мчедлишвили - главу пресс-службы Центра скорой медицинской помощи по Тбилиси.- Он находится в Детском госпитале имени М. Иашвили".

Последствия взрыва в жилом доме в Тбилиси.

В настоящее время на месте происшествия работают десять пожарно-спасательных бригад. Установлено, что в результате инцидента повреждены стены квартиры. По данным очевидцев трагедии, еще с утра они почувствовали запах газа и пытались вызвать сотрудников газовой службы.

Правоохранительные органы по факту взрыва открыли уголовное дело. Виновные за чрезвычайное происшествие будут лишены свободы на срок от 4 до 7 лет.

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме.

Ранее сайт kp.ru писал, что в результате взрыва газа в жилом доме в Тбилисе погибли три человека, еще пятеро, в том числе трое детей, пострадали.

Взрыв в Тбилиси.

Эвакуация пострадавших при взрыве в жилом доме в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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