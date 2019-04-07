Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси
В Тбилиси с одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате пострадали семь человек. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
«Среди пострадавших - один ребенок, - цитирует ТАСС Тамар Мчедлишвили - главу пресс-службы Центра скорой медицинской помощи по Тбилиси.- Он находится в Детском госпитале имени М. Иашвили".
Последствия взрыва в жилом доме в Тбилиси.
В настоящее время на месте происшествия работают десять пожарно-спасательных бригад. Установлено, что в результате инцидента повреждены стены квартиры. По данным очевидцев трагедии, еще с утра они почувствовали запах газа и пытались вызвать сотрудников газовой службы.
Правоохранительные органы по факту взрыва открыли уголовное дело. Виновные за чрезвычайное происшествие будут лишены свободы на срок от 4 до 7 лет.
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме.
Ранее сайт kp.ru писал, что в результате взрыва газа в жилом доме в Тбилисе погибли три человека, еще пятеро, в том числе трое детей, пострадали.
Взрыв в Тбилиси.
Эвакуация пострадавших при взрыве в жилом доме в Тбилиси.
ИСТОЧНИК KP.RU