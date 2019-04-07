Каким будет курс рубля летом-2019, рассказали эксперты

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-07T13:44:44+03:00

Рубль не будет падать, если не будет новых санкций и падения цены на нефть. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Группа экономистов провела анализ и определила приблизительный курс рубля на сезон отпусков, по словам эксперта по фондовому рынку, рубль показывает все лучшую динамику.

В последнем квартале российские активы для мировых инвесторов выглядели привлекательно а фоне смягчения риторики федеральной резервной системы и высокой доходности соответствующих федеральных облигаций. Не малую роль сыграло и завершение работы США по документам на ужесточение санкций против Москвы по из-за инцидента с семьей Скрипалей.

"Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента… Летом диапазон колебаний доллара может установиться в границах 64-66 рублей, у евро подобные границы могут находиться на уровнях 72-74 рубля" - передает "Российская газета" слова эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.

Если не возникнет новой волны антироссийского давления, а нефтяные котировки выйдут на стабильный рост, по мнению специалиста, подобную восходящую динамику от рубля можно будет ожидать и в следующих кварталах.

ИСТОЧНИК KP.RU