2019-04-07T14:00:17+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко: украинцам не нужен президент-слабак

По словам украинского лидера, выборы 21 апреля покажут стремления граждан Украины
Марина ВЕНЦОВА
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Порошенко: украинцам не нужен президент-слабакПорошенко: украинцам не нужен президент-слабакФото: REUTERS
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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля, покажет куда движется страна – то ли в сторону Европы, то ли России.

«Выбор 21 апреля: Европа или Россия, - написал он в «Твиттере». - Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак».

Глава украинского государства считает, что страна сможет быстро продвинуться в сторону Европы. «Но еще быстрее - откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», - утверждает оно.

На Украине 31 марта прошел первый тур президентской гонки, по итогам которого ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов, чтобы занять главную должность в стране. В связи с этим ЦИК Украины, как ранее писал сайт kp.ru, заявил о проведении 21 апреля второго тура выборов. В нем будут бороться - лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко.

«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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