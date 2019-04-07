2019-04-07T14:15:47+03:00
В мире

Австрия не будет отменять санкции в отношении России

По словам главы МИД страны Карин Кнайсль, Вена придерживается санкций против России, поскольку они были введены в связи с нарушением Москвой международного права
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава МИД Австрии Карин КнайсльГлава МИД Австрии Карин КнайсльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Австрия придерживается санкций ЕС в отношении России, поскольку они были введены из-за нарушения Москвой международного права. Об этом заявила министр иностранных дел страны Карин Кнайсль.

"Мы никогда из них не выходили. Почему? Потому что мы ставим на передний план уважение международного права. Аннексия - это нарушение международного права", - сказала она в эфире телеканала ORF-2. Кнайсль также отметила, что санкции, введенные в отношении России, недавно были вновь единогласно продлены странами-членами Европейского союза.

Первый пакет санкций против России были введен Евросоюзом в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Последние ограничения были введен странами ЕС в связи с «подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» в результате инцидента в Керченском проливе; под ограничения попали восемь граждан России.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведенного на территории полуострова референдума, 96,77% участников которого проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью РФ. Власти Украины назвали голосование противоречащим законам страны; в Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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