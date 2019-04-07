На Украине изменят прожиточный минимум и повысят зарплаты чиновников

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-07T14:24:31+03:00

По мнению властей, такие меры помогут компенсировать рост цен, который продолжается в стране

Изменить размер текста: A A

На Украине с 1 июля 2019 года ожидается ряд изменений: власти пообещали гражданам повысить прожиточный минимум, а вместе с ним и ряд других выплат, а также зарплаты некоторых чиновников.

Более того, ожидается рост пенсий, штрафов, алиментов и налога на недвижимость. С 1 июля прожиточный минимум составит 1963 гривны (сейчас он составляет 1853 гривны). А минимальная пенсия увеличится с 1497 гривен до 1564 гривен, сообщает портал "Подробности". При этом, на сколько повысят зарплаты чиновников, не сообщается.

Власти уверены, что такая мера поможет компенсировать рост цент, который продолжается в стране.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта этого года действующий президент Украины Петр Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе. Повышение зарплаты украинским военным было запланировано с 1 апреля текущего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU