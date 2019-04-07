2019-04-07T14:30:53+03:00
В мире

Соединенные Штаты объявили о временном выводе своих военных из Ливии

По словам представителей Африканского командования вооруженных сил США, это решение было принято в связи с обострением ситуации в стране
Александр ДЖУМАЕВ
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Военнослужащие США, находящиеся на территории Ливии, будут временно выведены с территории этой страны из-за обострения конфликта в нейВоеннослужащие США, находящиеся на территории Ливии, будут временно выведены с территории этой страны из-за обострения конфликта в нейФото: REUTERS
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Военнослужащие США, находящиеся на территории Ливии, будут временно выведены с территории этой страны из-за обострения конфликта в ней. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Африканского командования вооруженных сил США.

В заявлении, опубликованном на сайте командования, отмечается, что Ливию покинут военнослужащие, участвующие в охране дипломатических представительств, помощи властям в борьбе с терроризмом и укреплении ситуации в регионе. По словам главы Африканского командования генерала Томаса Вальдхаузера, положение в стране в настоящий момент является "сложным и непредсказуемым".

Ранее сайт kp.ru сообщал об обострении ситуации в Ливии. В конце этой недели командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о начале наступления на столицу страны Триполи с целью "освобождения города от нечестивых бандитов". Накануне бои между силами Хафтара и противоборствующими группировками развернулись неподалеку от международного аэропорта ливийской столицы, а также в ряде районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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