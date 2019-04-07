2019-04-07T14:35:14+03:00
Происшествия

В Росгвардии подтвердили, что у задержанного в Москве британца были при себе наркотики

При виде патрульного автомобиля мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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При виде патрульного автомобиля мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг.При виде патрульного автомобиля мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице 6 апреля сотрудники Росгвардии задержали иностранного гражданина, который хранил при себе наркотические вещества. Молодой человек из Великобритании прогуливался около Чистых прудов и вызвал подозрение у патрулирующих сотрудников Росгвардии.

- Мужчина обратил на себя внимание сотрудников вневедомственной охраны на улице Макаренко. При виде патрульного автомобиля мужчина резко свернул в сторону и ускорил шаг. На ходу он попытался незаметно выбросить из кармана куртки сверток светло-серого цвета, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Росгвардии.

Ранее была информация, что мужчина прогуливался с другом. Якобы они не туристы, оба преподаватели английского языка в столичных школах. Однако представители Росгвардии говорят, что подозреваемый был один, ему 36 лет. Росгвардейцы задержали подозреваемого британца и вызвали на место следственно-оперативную группу. Пакетик, который он хотел выбросить, тоже забрали — на экспертизу.

- В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим — мефедрон. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции, - добавили в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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