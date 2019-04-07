Движение поездов на Сокольнической линии метро в Москве восстановлено

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-07T14:32:18+03:00

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Поезда на Сокольнической линии столичного метро, где на станции «Чистые пруды» ранее в воскресенье произошло небольшое тление, вновь ходят в штатном режиме.

«Мосметро - Сокольническая линия: движение началось в полном объёме, станции открыты», - говорится в сообщении «Московского транспорта» в «Твиттере».

Ранее сайт kp.ru писал, что в районе станции метро "Чистые пруды" в Москве произошел сильный пожар. Было установлено, что в 50 метрах от платформы из-за короткого замыкания тлеет кабель высокого напряжения. В связи с этим, по данным очевидцев, было прекращено движение поездов на участке Сокольнической линии метрополитена между станциями "Парк культуры" и "Комсомольская".

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Все пассажиры были оперативно эвакуированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701685" frameborder="0"></iframe> Задымление в московском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU