Движение поездов на Сокольнической линии метро в Москве восстановлено
Поезда на Сокольнической линии столичного метро, где на станции «Чистые пруды» ранее в воскресенье произошло небольшое тление, вновь ходят в штатном режиме.
«Мосметро - Сокольническая линия: движение началось в полном объёме, станции открыты», - говорится в сообщении «Московского транспорта» в «Твиттере».
Ранее сайт kp.ru писал, что в районе станции метро "Чистые пруды" в Москве произошел сильный пожар. Было установлено, что в 50 метрах от платформы из-за короткого замыкания тлеет кабель высокого напряжения. В связи с этим, по данным очевидцев, было прекращено движение поездов на участке Сокольнической линии метрополитена между станциями "Парк культуры" и "Комсомольская".
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Все пассажиры были оперативно эвакуированы.
Задымление в московском метро.
ИСТОЧНИК KP.RU