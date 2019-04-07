2019-04-07T14:45:47+03:00
Политика

Путин поздравил экс-канцлера Германии Шредера с 75-летним юбилеем

Президент России отметил большую личную роль немецкого политика в развитии российско-германских отношений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин поздравил экс-канцлера Германии Шредера с 75-летним юбилеемПутин поздравил экс-канцлера Германии Шредера с 75-летним юбилеемФото: REUTERS
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Российский глава Владимир Путин поздравил экс - канцлера ФРГ, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера с 75-летним юбилеем.

- Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Герхарда Шредера с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов, - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известно, что Путин также отметил международный авторитет и большую личную роль Шредера в развитии отношений России и Германии, сообщает "РИА-Новости".

Владимир Путин и Герхард Шредер в бытность последнего канцлером ФРГ наладили хорошие рабочие и личные отношения. После ухода Шредера с поста главы немецкого правительства они продолжают поддерживать дружеские контакты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта этого года президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием. Российский глава отметил, что политик «вносит значимый вклад в выстраивание конструктивного диалога по проблемам современности»

Путин поздравил «КамАЗ-Мастер» с успехом на «Дакаре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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