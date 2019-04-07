2019-04-07T15:23:27+03:00
Происшествия

В ЮАР слон растоптал браконьера, охотившегося на носорога

На месте трагедии позже нашли только человеческий череп и штаны
Александр ДЖУМАЕВ
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В ЮАР в Национальном парке Крюгера слон затоптал браконьера, охотившегося на носорогаВ ЮАР в Национальном парке Крюгера слон затоптал браконьера, охотившегося на носорогаФото: REUTERS
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В ЮАР в Национальном парке Крюгера слон убил браконьера, охотившегося на носорога, на глазах у его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в своем Twitter.

По имеющимся данным, погибший в составе группы браконьеров незаконно проник на территорию заповедника. В момент охоты на носорога на мужчину напал слон; животное насмерть затоптало браконьера на глазах у его товарищей, которые немедленно покинули парк.

Поиски тела погибшего начались 3 апреля. На следующий день после их начала полицейские и рейнджеры парка и полицейские обнаружили только череп и брюки. "По всей вероятности, на мужчину напал прайд голодных львов", - приводит издание Daily Mail слова рейнджера Джона Инглиша.

Соучастники погибшего были арестованы полицией. Их обвинили в незаконном проникновении на территорию заповедника, отсутствии лицензии на оружие и боеприпасы, а также в нелегальной охоте. Первое заседание суда по их делу состоялось 5 апреля; повторное слушание пройдет в пятницу, 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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