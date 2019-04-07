2019-04-07T15:23:13+03:00
Политика

Медведев поздравил Герхарда Шредера с 75-летием

Премьер отметил личную роль экс-канцлера ФРГ в укреплении российско-германских отношений [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший канцлер Германии Герхард ШредерБывший канцлер Германии Герхард ШредерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с юбилеем: в воскресенье, 7 апреля, экс-председатель немецкого правительства отмечает свое 75-летие.

При этом глава российского кабмина подчеркнул, что именинник многое сделал для укрепления дружественных и партнерских российско-германских отношений. Кроме того, по словам Медведева, Шредер и сейчас продолжаете вносить полезный вклад в продвижение новых масштабных инициатив, связывающих Москву и Берлин.

«Имею в виду, прежде всего, проект "Северный поток", который выводит наше сотрудничество в энергетике на новый уровень», - цитирует поздравительную телеграмму премьера официальный сайт правительства нашей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Как ожидается, трубопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ.

Причем в октябре 2016 года Шредер возглавил совет директоров компании по строительству газопровода «Северный поток - 2».

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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