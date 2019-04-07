МИД Пакистана: Индия готовит «новый акт агрессии» против страны

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-07T15:54:48+03:00

По данным пакистанского внешнеполитического ведомства, новая атака может произойти с 16 по 20 апреля

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Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что согласно имеющимся разведывательным данным, Индия в период с 16 по 20 апреля намерена совершать новый акт агрессии против этой страны.

«Новый акт агрессии со стороны Индии в отношении Пакистана произойдет, вероятно, в период между 16 и 20 апреля, - приводит слова пакистанского министра канал Geo TV. - Согласно надежным разведывательным данным, которыми мы располагаем в настоящий момент, Индия может планировать новый инцидент, подобный тому, что произошел в округе Пулвама».

Глава внешнеполитического ведомства Пакистана также отметил, что Индия будет предпринимать такие действия с целью усиления дипломатического давления на страну, а также оправдания боевых потерь. Шах Мехмуд Куреши призвал ООН оказать содействие в сохранении стабильности и мира в регионе.

Очередное обострение в отношениях между Пакистаном и Индией возникло после того, как Исламабад отправил несколько десятков своих самолетов атаковать пакистанские позиции в штате Джаму и Кашмир. С тех пор обе стороны периодически нарушают режим прекращения огня. В частности, как ранее писал сайт kp.ru, конфликт вновь обострился утром 2 апреля. В результате перестрелки в районе Кашмира погибли трое военных Пакистана, многие получили ранения.

Момент уничтожения самолета ВВС Индии пакистанскими военными.

ИСТОЧНИК KP.RU