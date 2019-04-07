Володин: США сделали все, чтобы подорвать экономику Венесуэлы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в воскресенье, 7 апреля, на 140-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Катаре, прокомментировал ситуацию в Венесуэле. Как заметил политик, США сделали все, чтобы подорвать экономику боливарианской республики.
«США сделали все, чтобы подорвать венесуэльскую экономику: на счетах заблокированы, а фактически украдены, 30 миллиардов долларов, принадлежащих народу этой страны, введены торговые санкции, организуются кибератаки на критическую инфраструктуру», - цитирует Володина РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем Запад и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия, Китай и Турция выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.
При этом 28 января США объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и заблокировали ее активы на семь миллиардов долларов. А через месяц министр связи и информации республики Хорхе Родригес заявил, что со счетов его страны в зарубежных банках было похищено более 30 миллиардов долларов.
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ИСТОЧНИК KP.RU