Володин: США сделали все, чтобы подорвать экономику Венесуэлы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-07T15:41:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в воскресенье, 7 апреля, на 140-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Катаре, прокомментировал ситуацию в Венесуэле. Как заметил политик, США сделали все, чтобы подорвать экономику боливарианской республики.

«США сделали все, чтобы подорвать венесуэльскую экономику: на счетах заблокированы, а фактически украдены, 30 миллиардов долларов, принадлежащих народу этой страны, введены торговые санкции, организуются кибератаки на критическую инфраструктуру», - цитирует Володина РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем Запад и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия, Китай и Турция выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

При этом 28 января США объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA и заблокировали ее активы на семь миллиардов долларов. А через месяц министр связи и информации республики Хорхе Родригес заявил, что со счетов его страны в зарубежных банках было похищено более 30 миллиардов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU