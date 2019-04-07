Глава МИД Австрии вместе с президентом скоро приедет в Россию
Глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль в скором времени прибудет в Россию с официальным визитом. По ее словам, она приедет в Москву вместе с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.
"Я поеду с ним [президентом Австрии], и буду сопровождать федерального президента [во время визита в Москву]", - цитирует ТАСС Кнайсль.
Президент России Владимир Путин в январе 2019 года отмечал, что предстоящий визит в Россию Ван дер Беллена будет содействовать укреплению дружественных отношений между двумя странами.
Согласно распространенной позже информации сообщилось, что визит австрийского президента в РФ может состояться в мае текущего года. Однако официально данную информацию в канцелярии австрийского лидера не подтвердили.
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, как ранее в воскресенье писал сайт kp.ru, сообщила, что Вена придерживается санкций Евросоюза в отношении России, поскольку они были введены из-за нарушения Москвой международного права.
Лавров и глава МИД Австрии Кнейссл провели пресс-конференцию в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU