2019-04-07T16:25:27+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о сильном президенте

Сенатор Франц Клинцевич заметил, что украинский лидер опять занимается «политическими спекуляциями, основанными на русофобии» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Член оборонного комитета Совета Федерации Франц КлинцевичЧлен оборонного комитета Совета Федерации Франц КлинцевичФото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 7 апреля, в Совете Федерации (СФ) прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что незалежной нужен сильный лидер, а не «слабак».

В частности, как заметил член оборонного комитета СФ Франц Клинцевич, действующий глава соседнего государства перед вторым туром выборов, запланированным в его стране на 21 апреля, занимается тем, что стало для него нормой - «политическими спекуляциями, основанными на русофобии».

Также сенатор подчеркнул, что слова Порошенко о сильном президенте говорят о том, что сила в его понимании - это «готовность идти на все для достижения цели, включая кровавые провокации».

Кроме того, Клинцевич обратил внимание на то, что на нынешних президентских выборах граждане незалежной выбирают не между Европой и Россией, а «между очень плохим и неопределенностью». «Наперед известно, что будет на Украине при Порошенко, - развал страны, к которому рано или поздно приведет война в Донбассе», - написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко выразил мнение, что второй тур выборов на Украине покажет, куда движется страна - в сторону Европы или России. При этом он заявил, что незалежной «нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак».

ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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