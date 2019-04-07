СМИ КНДР раскритиковали Южную Корею за начало развертывания истребителей пятого поколения

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-07T16:33:51+03:00

По словам авторов статьи, опубликованной на портале Uriminzokkiri, речь идет о "враждебном акте, обостряющем военную напряженность на Корейском полуострове"

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КНДР подвергла критике Южную Корею за начало развертывания многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A американского производства. Соответствующая статья была опубликована на портале Uriminzokkiri.

В материале отмечается, что начало эксплуатации новых самолетов южнокорейскими ВВС "обостряет военную напряженность на Корейском полуострове и является прямым вызовом усилиям по достижению мира". По словам авторов статьи, данный "враждебный акт" может иметь "катастрофические последствия", о которых Сеул должен задуматься.

Первые истребители F-35A прибыли в Южную Корею в конце марта этого года. До конца 2019 года США планируют поставить Сеулу 10 подобных самолетов; всего Южная Корея заказала 40 истребителей пятого поколения F-35A, процесс развертывания которых должен завершиться до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU