СМИ КНДР раскритиковали Южную Корею за начало развертывания истребителей пятого поколения
КНДР подвергла критике Южную Корею за начало развертывания многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A американского производства. Соответствующая статья была опубликована на портале Uriminzokkiri.
В материале отмечается, что начало эксплуатации новых самолетов южнокорейскими ВВС "обостряет военную напряженность на Корейском полуострове и является прямым вызовом усилиям по достижению мира". По словам авторов статьи, данный "враждебный акт" может иметь "катастрофические последствия", о которых Сеул должен задуматься.
Первые истребители F-35A прибыли в Южную Корею в конце марта этого года. До конца 2019 года США планируют поставить Сеулу 10 подобных самолетов; всего Южная Корея заказала 40 истребителей пятого поколения F-35A, процесс развертывания которых должен завершиться до 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU