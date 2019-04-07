2019-04-07T16:58:06+03:00
Политика

Володин выступил за скорейшее создание комиссии парламентов России и Турции

Со своей стороны, председатель Национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что определится с датой подписания данного соглашения в ближайшее время
Марина ВЕНЦОВА
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСССпикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин провел в воскресенье встречу с председателем Великого Национального собрания Турецкой республики Мустафой Шентопом. В ходе переговоров он отметил необходимость скорейшее подписание соглашения о создании комиссии высокого уровня между парламентами России и Турции.

«Необходимо запускать этот формат комиссии как можно быстрее, потому что в этом случае мы погружаемся уже в конкретную проблематику, работу, которая безусловно крайне важна, в этом случае эффективность коммуникации возрастает несоизмеримо", - приводит ТАСС его слова.

При этом Шентоп отметил, что в ближайшее время будет определена дата подписания данного соглашения. Кроме того, он также выразил надежду, что в ходе встречи глав двух государств Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет рассмотрен вопрос либерализации визового режима между странами.

Ранее сайт kp.ru писал, что на переговорах президентов России и Турции 8 апреля в Москве будут затронуты вопросы частичного вывода войск Соединенных Штатов из Сирии, поставок в Турцию российских комплексов С-400, а также ситуацию с «Турецким потоком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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