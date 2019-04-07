2019-04-07T17:20:39+03:00
В мире

Появилось видео эвакуации американских военных из Ливии

Решение о временном выводе войск США из Ливии было принято в связи с эскалацией конфликта в этой стране [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Решение о выводе сил США из Ливии было принято в связи с эскалацией конфликта в странеРешение о выводе сил США из Ливии было принято в связи с эскалацией конфликта в странеФото: REUTERS
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В сети появилось видео эвакуации американских военнослужащих, дислоцированных в Ливии. Ролик был опубликован в Facebook пользователем The Libyan Address Journal.

Ролик был снят в районе военной базы в городе Джанзур, расположенном к западу от столицы страны Триполи. На видео запечатлено, как суда на воздушной подушке ВМС США прибывают к побережью и вывозят военных.

Ранее сайт kp.ru сообщал о временном выводе военнослужащих вооруженных сил США из Ливии. Данное решение было принято в связи с эскалацией конфликта в стране; как заявил глава Африканского командования американских вооруженных сил генерал Томас Вальдхаузер, положение в Ливии в настоящий момент является "сложным и непредсказуемым".

В конце этой недели в районе столицы Триполи развернулись бои между бойцами Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром, и сторонниками Правительства национального единства. По имеющимся данным, жертвами столкновений стали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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