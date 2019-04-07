Когда пройдет второй тур выборов президента Украины 2019: ЦИК назвал дату
Стало известно, когда пройдет второй тур выборов президента Украины 2019. Так, в воскресенье, 7 апреля, члены Центральной избирательной комиссии незалежной единогласно приняли постановление, согласно которому, повторное голосование состоится в стране 21 апреля.
Кроме того, на заседании ЦИК также утвердил формат и цвет избирательного бюллетеня на второй тур выборов главы государства, передает «Интерфакс».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье были объявлены окончательные итоги первого тура президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта. Как выяснилось, председатель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а нынешней лидер незалежной Петр Порошенко - 15,95%. При этом явка избирателей составила 62,8%.
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Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU