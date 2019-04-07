Когда пройдет второй тур выборов президента Украины 2019: ЦИК назвал дату

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-07T17:16:49+03:00

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Стало известно, когда пройдет второй тур выборов президента Украины 2019. Так, в воскресенье, 7 апреля, члены Центральной избирательной комиссии незалежной единогласно приняли постановление, согласно которому, повторное голосование состоится в стране 21 апреля.

Кроме того, на заседании ЦИК также утвердил формат и цвет избирательного бюллетеня на второй тур выборов главы государства, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье были объявлены окончательные итоги первого тура президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта. Как выяснилось, председатель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а нынешней лидер незалежной Петр Порошенко - 15,95%. При этом явка избирателей составила 62,8%.

КСТАТИ

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU