В Дании задержали 14 подозреваемых в стрельбе

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-07T17:46:32+03:00

Ранее в результате перестрелки в городе Херсхольм погиб один человек, и еще несколько пострадали

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В субботу вечером, 6 апреля, перестрелка произошла в датском Херсхольме - пригороде Копенгагена. Как уточнили местные правоохранители, случилось это в районе Рунгстед.

По последним данным, в результате инцидента один человек погиб, и еще четверо получили ранения.

При этом к настоящему времени стражам порядка уже удалось задержать 14 подозреваемых. Всем им от 20 до 32 лет. «Четырнадцать человек в возрасте от 20 до 32 лет задержаны в связи со стрельбой в Рунгстеде. Полиция расследует их возможную причастность к произошедшему», - говорится в официальном Twitter полиции острова Зеландия.

Стоит отметить, что правоохранители придерживаются мнения, что перестрелка носила криминальный характер.

Кстати, напомним, это уже не первый случай применения огнестрельного оружия в Дании. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года стало известно о стрельбе в Копенгагене, а именно в районе Тингбьерг.

ИСТОЧНИК KP.RU