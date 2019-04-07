2019-04-07T18:39:12+03:00
Спорт

Матч Локомотив - Зенит: команды назвали стартовые составы на игру

Встреча 22 тура пройдет сегодня в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграет против "Зенита" один из последних матчей 22 тура чемпионата России по футболу."Локомотив" сыграет против "Зенита" один из последних матчей 22 тура чемпионата России по футболу.Фото: Евгений НЕСЫН
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Сегодня, 7 апреля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" пройдет второй топ-матч 22 тура чемпионата России по футболу. "Локомотив", который идет на 3 месте в таблице, примет на своем поле питерский "Зенит", который лидирует в Премьер-Лиге.

Команды огласили стартовые составы на эту игру. У хозяев Федор Смолов - в запасе. У гостей Дзюба и Азмун - в стартовом составе в атаке.

Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Кварацхелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лысов, Хёведес, Идову, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов.

Зенит: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Ригони, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Нобоа, Мак, Маммана, Эрнани, Мусаев, Заболотный.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 22 тура чемпионата России Локомотив - Зенит. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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