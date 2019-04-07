Матч Локомотив - Зенит: первый тайм поединка завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 19:46 2019-04-07T19:46:44+03:00

Команды из двух столиц пока что не забили голов в этом поединке

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм второго топ-матча 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" принимает на своем поле "Зенит". И стартовые 45 минут поединка пока что завершились вничью 0:0.

В первом тайме на поле шла, в целом, довольно равная борьба. Однако команды не смогли создать сколь-нибудь опасные моменты. Было больше борьбы за мяч, чем красивых спасений вратарей.

И как итог этой борьбы - 0:0 на табло после 45 минут встречи. Через 15 минут поединок в Черкизово будет возобновлен после перерыва.

Отметим, что сейчас в турнирной таблице чемпионата России пока что "Зенит" - первый и у него 44 очка. А вот "Локомотив" - уже четвертый, у команды Юрия Семина 38 баллов после 21 игры. Столько же встреч провела и команда Сергея Семака.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча 22 тура чемпионата России Локомотив - Зенит. Игра стартовала в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU