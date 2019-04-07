Порошенко намерен пройти тесты в WADA

СЕГОДНЯ 20:16 2019-04-07T20:21:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 апреля, президент Украины Петр Порошенко отреагировал на слова бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко, который ранее признался, что его «насмешило» то, как кандидаты на должность главы незалежной сдавали анализы на наркотики и алкоголь.

Так, Порошенко заявил о намерении протий тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). При этом он выразил мнение, что авторитет этой организации «не вызывает сомнения».

«Как сказал Кличко, в начале следующей недели [они] приедут сюда: и руководство, и эксперты этой комиссии. Хочу сказать, что я эти тесты пройду сразу же. Я считаю это очень важным», - сказал нынешний украинский лидер в эфире телеканала «Украина».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил своему политическому оппоненту сдать кровь на анализы, чтобы убедиться, что на высший государственный пост не претендует человек с алкогольной или наркозависимостью. А чуть позже стало известно, что Порошенко дал согласие. В итоге в минувшую субботу утром, 6 апреля, оба кандидата отправились в медцентры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701466" frameborder="0"></iframe> Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики.Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами. Медэкспертиза была одним из условий проведения дискуссии. Дебаты должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU