Матч Локомотив - Зенит 7 апреля 2019: команды разошлись миром, сыграв вничью 1:1
В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился матч 22 тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" принимал лидера Премьер-Лиги - питерский "Зенит". Между командами перед туром было шесть очков и два места в турнирной таблице - москвичи шли третьими.
Счет на 54-й минуте поединка был открыт после штрафного в исполнении Ярослава Ракицкого. Он пробил примерно метров с 20-22 точно в девятку ворот "Локомотива". Этому эпизоду предшествовала любопытная деталь - перед ударом его в лоб поцеловал одноклубник Магомед Оздоев.
"Локомотив" не стал долго медлить с ответом и на 61-й минуте отыгрался. Оказавшийся в углу штрафной "Зенита" Владислав Игнатьев пробил по воротам соперника, мяч от удара игрока "Локо" попал в одного из футболистов питерцев и залетел в ворота с рикошетом. Так счет стал 1-1.
Матч завершился вничью.
Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча 22 тура чемпионата России Локомотив - Зенит.
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