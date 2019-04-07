2019-04-07T21:16:46+03:00
Политика

В ДНР заявили о срыве провокации украинских военных

Народная милиция республики обезвредила две диверсионно-разведывательные группы
Дарья ИВАШКИНА
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В ДНР заявили о срыве провокации украинских военныхВ ДНР заявили о срыве провокации украинских военныхФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 апреля, стало известно о том, что военнослужащие народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) обезвредили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинской армии.

По данным оборонного ведомства ДНР, одна из групп должна была спровоцировать ополченцев на ответный огонь в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь», а вторая - «обеспечить потери среди мирного населения», чтобы затем обвинить в гибели мирных жителей военных провозглашенной республики.

«Сегодня [7 апреля] в 08:30 по приказу военного преступника Валерия Курача две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15-20 человек каждая выдвинулись в направлении Пищевик - Октябрь для проведения провокации», - приводит слова представителя народной милиции ДНР Донецкое агентство новостей.

Между тем действия украинских силовиков не остались незамеченными: их своевременно обнаружили, после чего по ДРГ был открыт огонь.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в ДНР заметили, что армия незалежной ужесточила обстрелы народной республики из-за приезда в Донбасс посла Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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