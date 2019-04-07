ЦБ сообщил о сбое в системе быстрых платежей

СЕГОДНЯ 21:58 2019-04-07T21:58:13+03:00

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В воскресенье, 7 апреля, стало известно о сбое в системе быстрых платежей. Как уточнили в Центробанке России, проблемы при осуществлении некоторых операций наблюдаются еще с 06:40 мск.

«Банк России информирует, что 7 апреля с 06:40 наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках системы быстрых платежей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Также там отмечается, что сбой связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов. При этом о восстановлении работы системы ЦБ РФ пообещал объявить дополнительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, система быстрых платежей (СБП) была запущена с 28 февраля текущего года. С тех пор клиенты банков-участников могут переводить средства из одной кредитной организации в другую, указывая только номер телефона владельца банковской карты. При этом в настоящее время Центробанк РФ активно пытается привлечь в СБП новые финансовые учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU