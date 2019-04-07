ЦИК Украины разрешил начать агитацию перед вторым туром президентских выборов

СЕГОДНЯ 23:10 2019-04-07T23:10:32+03:00

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В воскресенье, 7 апреля, в ЦИК Украины отметили, что агитация перед вторым туром выборов президента незалежной может начаться с понедельника.

«С завтрашнего дня [8 апреля] наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов», - приводит слова главы Центризбиркома соседнего государства Татьяны Слипачук ТАСС.

При этом женщина подчеркнула, что предвыборная агитация, которая была до 8 апреля, «выходит за рамки действующего законодательства».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины объявила окончательные итоги первого тура президентских выборов, которые прошли в незалежной 31 марта. Так, первое место занял Владимир Зеленский с 30,24% голосов, а его ближайший конкурент - действующий глава государства Петр Порошенко - набрал только 15,95%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU