2019-04-07T23:10:32+03:00
Выборы президента Украины 2019

ЦИК Украины разрешил начать агитацию перед вторым туром президентских выборов

Повторное голосование пройдет в незалежной 21 апреля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир ЗеленскийКандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 апреля, в ЦИК Украины отметили, что агитация перед вторым туром выборов президента незалежной может начаться с понедельника.

«С завтрашнего дня [8 апреля] наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов», - приводит слова главы Центризбиркома соседнего государства Татьяны Слипачук ТАСС.

При этом женщина подчеркнула, что предвыборная агитация, которая была до 8 апреля, «выходит за рамки действующего законодательства».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины объявила окончательные итоги первого тура президентских выборов, которые прошли в незалежной 31 марта. Так, первое место занял Владимир Зеленский с 30,24% голосов, а его ближайший конкурент - действующий глава государства Петр Порошенко - набрал только 15,95%.

Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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