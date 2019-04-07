2019-04-08T00:03:12+03:00
Политика

Пострадавший в Эймсбери британец не знает, чем и от чего его лечат

Об этом Чарльз Роули рассказал во время встречи с российским послом в Великобритании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Чарльз Роули, его брат Мэтью Роули (в инвалидном кресле) и посол России в Великобритании Александр Яковенко. Фото: Илья Дмитрячев/ТАССЧарльз Роули, его брат Мэтью Роули (в инвалидном кресле) и посол России в Великобритании Александр Яковенко. Фото: Илья Дмитрячев/ТАСС
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На встрече с послом России в Великобритании Александром Яковенко пострадавший от действия некоего нервно-паралитического вещества в английском городе Эймсбери британец Чарльз Роули рассказал, что он не знает ни своего диагноза, ни чем его лечат местные медики. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщило российское посольство в Лондоне.

Кроме того, Чарльз Роули сообщил Александру Яковенко о «стремительном ухудшении своего здоровья. По словам британца, который, по версии Скотланд-Ярда, пострадал от того же вещества, что и бывший шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, у него ухудшилось зрение. Кроме того, он страдает из-за частичной потери памяти и общего нарушения координации движений, в частности моторики левой руки.

«В этой связи Чарльз Роули особо подчеркнул обеспокоенность ввиду отсутствия, по его мнению, адекватного медицинского сопровождения со стороны британских медиков. Кроме того, пострадавший не располагает информацией о диагнозе и методах, предпринимаемых для его лечения», - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Отмечается, что Роули «видит для себя выход из сложившейся ситуации, видимо, с помощью третьей стороны», он хотел бы «медицинского обследования и лечения, организованного в одной из европейских стран». При этом британец, «похоже, был бы не против обследования и в России, однако с такой просьбой он пока не обращался».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 6 апреля посол России в Великобритании принял Чарльза Роули и его брата Мэитью в здании российской дипмиссии в Лондоне.

Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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